Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:07 AM IST

    റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പ് 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പ് 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ൻ​സും ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ. ​അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​രു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പ് നി​ല​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും കി​ല്ല​ർ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി ഗി​ഫ്റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ബൂ ഹ​മൂ​ർ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    മെ​ഗാ റാ​ഫി​ൾ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം റീ​ജ​ൻ​സി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ വ​ക്റ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്നു. 50 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വി​ല​യു​ള്ള ഓ​രോ പ​ർ​ച്ചേ​സും റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. BAIC X7 കാ​ർ, BAIC BJ40 കാ​ർ, ടെ​ലി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ, റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, വാ​ഷി​ങ്, മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ. ​അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, ഫ​ർ​സാ​ദ് അ​ക്ക​ര, ഷ​ബീ​ർ പു​ത്ത​ല​ത്ത്, എ.​ജി.​എം വി​ജ​യ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversary celebrationsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Regency Group 15th anniversary celebrations begin
    Similar News
    Next Story
    X