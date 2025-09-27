Begin typing your search above and press return to search.
    റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ റെ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഭാ​ഗ്യ​ക്കു​റി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം റീ​ജ​ൻ​സി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ വ​ക്റ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്നു. 50 ഇ​ഞ്ച് സ്മാ​ർ​ട്ട് 15 ടെ​ലി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി. ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഹ​മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് മ്രി​സി​ങ് സ​ന്നി​ധി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ൻ കെ, ​സി.​ഒ.​ഒ ഫാ​ദി​ൽ അ​മീ​ർ, ഏ​രി​യ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ന​സ​ർ, ഷാ​ന​വാ​സ്, ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​ൺ, ലി​തി​ൻ, ഫാ​യി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് റീ​ജ​ൻ​സി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ബൂ ഹ​മൂ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ലും കി​ല്ല​ർ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

