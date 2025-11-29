Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറെക്കോഡ് സന്ദർശകർ;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:35 AM IST

    റെക്കോഡ് സന്ദർശകർ; രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം കാണികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • 15 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്
    • 27 റ​ഫ​റി​മാ​രും 54 അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റ​ഫ​റി​മാ​രു​മ​ട​ക്കം 81 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്
    റെക്കോഡ് സന്ദർശകർ; രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം കാണികൾ
    cancel
    camera_alt

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ -ഓ​സ്ട്രി​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളും ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളും ഒ​രു കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ എ​ട്ട് മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം ആ​കെ 104 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. 15 മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കാ​ണി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

    ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഹോ​സ്റ്റി​ങ് സം​വി​ധാ​നി​ച്ച് ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ദി​വ​സം എ​ട്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ കാ​ണാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യു​വ​ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ മി​ക​വ് വീ​ണ്ടും ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘാ​ട​നം. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഫാ​ൻ സോ​ണി​ൽ നി​ര​വ​ധി സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രൊ​റ്റ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ജ​യം ഗ്രൂ​പ്പു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ​ക്കെ​തി​രെ മൊ​റോ​ക്കോ നേ​ടി​യ​ത് എ​ടു​ത്തു പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. 16 ഗോ​ളി​ന് മി​ന്നു​ന്ന വി​ജ​യം മൊ​റോ​ക്കോ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ സ്‌​പെ​യി​നി​ന്റെ 13-0 വി​ജ​യം ഓ​ർ​മ​യാ​യി. മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യെ ബു​ർ​കി​ന ഫാ​സോ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​വി​ജ​യം. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ളി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ജ​ർ​മ​നി, കൊ​ളം​ബി​യ, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്താ​യി. പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നോ​ട് ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​നും ഓ​സ്ട്രി​യ​യോ​ട് ഇ​റ്റ​ലി​ക്കും സെ​മി​യി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​യേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    27 റ​ഫ​റി​മാ​രും 54 അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റ​ഫ​റി​മാ​രു​മ​ട​ക്കം 81 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ഡി​യോ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് (എ​ഫ്.​വി.​എ​സ്) സം​വി​ധാ​നം ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ച്ച് ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ​സി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്.​വി.​എ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​നം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കാ​യി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള കാ​യി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ലോ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ന്റി​നോ, 48 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​മൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:visitorsspectatorsfootbll
    News Summary - Record number of visitors; nearly two lakh spectators
    Similar News
    Next Story
    X