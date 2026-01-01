Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightTravel Newschevron_rightസ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ...
    Travel News
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:43 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:44 PM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്രം; ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    70 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​ര​വേ​റ്റ​ത്
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്രം; ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ പ്ര​​ധാ​​ന ടൂ​​റി​​സം കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യ ഓ​​ൾ​​ഡ്​ ദോ​​ഹ പോ​​ർ​​ട്ടി​​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​ത്തി​യ​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. 70 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്. ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ആ​ഡം​ബ​ര യോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 87 ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​വ​ർ​ഷം പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​രു​ന്നു. ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ഒ​ട്ട്ഡോ​ർ ന​ട​പ്പാ​ത, വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച യാ​ച്ചി​ങ്, മ​റീ​ന, മി​നാ​കോം സ​ർ​വി​സ്, ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ​മു​ദ്ര ക​വാ​ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ടൂ​റി​സം ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ൽ ഓ​​ൾ​​ഡ്​ ദോ​​ഹ പോ​​ർ​​ട്ടി​​നെ കൂ​​ളാ​​ക്കാ​​ൻ ഓ​​പ​​ൺ എ​​യ​​ർ കൂ​​ളി​​ങ്​ സി​​സ്റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഓ​​ൾ​​ഡ്​ പോ​​ർ​​ട്ട്​ മി​​ന ഡി​​സ്​​​ട്രി​​ക്​​​റ്റി​​ലെ ന​​ട​​പ്പാ​​ത​​യി​​ലും വാ​​ട്ട​​ർ​​ഫ്ര​​ണ്ടി​​ലു​​മാ​​യി ന​​ട​​ന്നു​​നീ​​ങ്ങു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക്​ ഏ​​ത്​ ചൂ​​ടു​​കാ​​ല​​ത്തും ആ​​ശ്വാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ ത​​ണു​​പ്പ്​ പ​​ക​​ർ​​ന്നാ​​ണ്​ പു​​തി​​യ ഓ​​പ​​ൺ എ​​യ​​ർ ശീ​​തീ​​ക​​ര​​ണ സം​​വി​​ധാ​​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​​ടു​​ത്ത വേ​​ന​​ൽ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് പൂ​​ർ​​ണ​​തോ​​തി​​ൽ ഇ​ത് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ക്ഷ​​മ​​മാ​​കും. ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ ഏ​​റ്റ​​വും പ്ര​​ധാ​​ന ടൂ​​റി​​സം കേ​​ന്ദ്ര​​മെ​​ന്ന​​നി​​ല​​യി​​ലും ക്രൂ​​സ്​ വി​​നോ​​ദ സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളെ വ​​ര​​വേ​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന തു​​റ​​മു​​ഖ​​മെ​​ന്ന​​നി​​ല​​യി​ലും ഏ​​റെ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​ണ്​ ഈ ​​വി​​ക​​സ​​ന പ​​ദ്ധ​​തി.

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​മു​ദ്ര ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്ര​മു​ഖ സ​മു​ദ്ര ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​മു​ദ്ര പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘മി​നാ​കോം’ സ​ർ​വി​സ്, തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​നം, മ​റീ​ന വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യാ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ പൊ​തു​ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന മു​റി​ക​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച സ​മു​ദ്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​നെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് പോ​ർ​ട്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsOld Doha Port
    News Summary - Record number of visitors arrive at Old Doha Port
    Similar News
    Next Story
    X