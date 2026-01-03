Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:17 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ള​ർ​ച്ച; ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ 64 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ള​ർ​ച്ച; ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ 64 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​മ​ദ്, റു​വൈ​സ്, ദോ​ഹ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2024 ഡി​സം​ബ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ, ബ​ൾ​ക്ക് ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ 64 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് മ​വാ​നി ഖ​ത്ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 2025 വ​രെ ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ൾ: 1,10,784 ടി.​ഇ.​യു, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ: 12,858 യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ: 28,633, എ​ത്തി​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ: 226 എ​ണ്ണം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ടം ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര ക​വാ​ട​മാ​യ ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം 2025ൽ ​ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. വേ​ൾ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ​യും എ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പി ​ഗ്ലോ​ബ​ലി​ന്റെ​യും ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​തി​നൊ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം എ​ത്തി. മൊ​ത്തം ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യോ​ളം ട്രാ​ൻ​സ്ഷി​പ്മെ​ന്റ് വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്ന​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ ഷി​പ്പി​ങ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഷി​നൂ​ക്-​ക്ലാ​ങ്ക’ സ​ർ​വി​സ് ഖ​ത്ത​റി​നെ ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു.

    കൊ​ളം​ബോ, ഷാ​ങ്ഹാ​യ്, സി​യാ​റ്റി​ൽ, വാ​ൻ​കൂ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് ച​ര​ക്കെ​ത്തി​ക്കാം. ഇ​ത് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​വ​ര സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് മ​വാ​നി ഖ​ത്ത​ർ നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:growthQatar NewsQatar portsgulf news malayalam
    News Summary - Record growth at Qatar ports
    Similar News
    Next Story
    X