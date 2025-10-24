Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:17 AM IST

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്ക് ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ

    സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദോ​ഹ: വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​എം. നി​യാ​സി​നും സോ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​യാ​സ് ചെ​റു​പ്പ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത് നാ​യ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, നാ​സ​ർ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, ന​ഹാ​സ് കോ​ടി​യേ​രി, മു​ജീ​ബ്, ര​ഞ്ജു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സ​ലീം ഇ​ട​ശ്ശേ​രി, ജോ​ർ​ജ് കു​രു​വി​ള, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, മാ​ത്ത​ൻ കോ​ട്ട​യം, ചാ​ൾ​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ടി​ജോ തോ​മ​സ്, ജോ​ബി, അ​നീ​സ് വ​ള​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

