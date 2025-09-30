Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 30 Sept 2025 9:32 AM IST
    date_range 30 Sept 2025 9:32 AM IST

    മാ​സാ​ന്ത്യ മെ​ഗാ ഡീ​ൽ 10, 20, 30 ഓ​ഫ​റു​മാ​യി റ​വാ​ബി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    റ​വാ​ബി​യി​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 'മാ​സാ​ന്ത്യ മെ​ഗാ ഡീ​ൽ 10, 20, 30' ഓ​ഫ​റി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ റ​വാ​ബി​യി​ൽ 'മാ​സാ​ന്ത്യ മെ​ഗാ ഡീ​ൽ 10, 20, 30' ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ റ​വാ​ബി, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 1,000ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വെ​റും 10, 20, 30 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദൈ​നം​ദി​ന അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മു​ത​ൽ ലൈ​ഫ്‌ സ്റ്റൈ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഓ​ഫ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഹോം​വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, യാ​ത്രാ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന് പു​റ​മെ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും 50 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി സീ​സ​ണ​ൽ സെ​യി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30വ​രെ റ​വാ​ബി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഫാ​ഷ​ൻ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. വീ​ട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സ്റ്റൈ​ലി​ഷ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റി​ൽ റ​വാ​ബി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങാം. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​ന​പ്രി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഹോ​ട്ട് ചി​ക്ക​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ കാ​മ്പ​യി​നും റ​വാ​ബി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മാ​സാ​ന്ത്യ മെ​ഗാ ഡീ​ൽ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റ​വാ​ബി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മി​സ്റ്റ​ർ ക​ന്നു ബേ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യി റ​വാ​ബി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഈ ​പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

