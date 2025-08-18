Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:19 PM IST

    റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ഇ​സ്‌​ഗ​വ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ദ ​ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ഇ​സ്‌​ഗ​വ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ദ ​ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ഇ​സ്‌​ഗ​വ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘ദ ​ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നത്തിൽനി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നീ​സ്, റ​വാ​ബി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഇ​സ്‌​ഗ​വ​യി​ൽ ‘ദ ​ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റ​വാ​ബി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ക​ണ്ണു ബേ​ക്ക​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​വാ​ബി പ​ർ​ച്ചേ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വി.​പി, അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ റ​യീ​സ് ഇ.​എം, അ​സി. ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ന​വാ​സ് കെ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ദ ​ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി റ​വാ​ബി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ട്രീ​റ്റാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ​700ൽ ​അ​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ജ​ന​പ്രി​യ സ്ട്രീ​റ്റ് ഫു​ഡു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ന​ത് രു​ചി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ‘ഫു​ഡ് ബ​സാ​ർ’ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക സ​മൃ​ദ്ധി വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ചെ​റു​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​യ​റു​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, മാം​സം, സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ‘ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

