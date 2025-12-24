Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറേ​ഷ​ൻ ഇ​നി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 2:01 PM IST

    റേ​ഷ​ൻ ഇ​നി വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ; റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ​ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    റേ​ഷ​ൻ ഇ​നി വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ; റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ​ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. യോ​ഗ്യ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​റേ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി സേ​വ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    റ​ഫീ​ഖ്, സ്നൂ​നു എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഡെ​ലി​വ​റി പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡെ​ലി​വ​റി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി. 25 റി​യാ​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ഫീ​സ് ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ന് താ​ഴെ അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ട് അ​ക്ക ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി റ​ഫീ​ഖ്, സ്നൂ​നു മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി യോ​ഗ്യ​രാ​യ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാം.

    നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​വ​ശ്യ പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ration supplyhome deliveryQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ration is now taken home; Ministry to start home delivery for ration distribution
    Similar News
    Next Story
    X