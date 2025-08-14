Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറാഫേൽ ജോയ് തലക്കോട്ടൂർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:54 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:54 PM IST

    റാഫേൽ ജോയ് തലക്കോട്ടൂർ ദോഹയിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    റാഫേൽ ജോയ് തലക്കോട്ടൂർ ദോഹയിൽ നിര്യാതനായി
    cancel

    ദോഹ: ദീർഘകാല ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി റാഫേൽ ജോയ് തലക്കോട്ടൂർ (ജോയ് റാഫേൽ -79) ദോഹയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നിര്യാതനായി. 1972 മുതൽ ഖത്തറിൽ താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം 40 വർഷത്തിലേറെയായി ക്വാഫ്‌കോയിൽ ഉൾപ്പെടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

    ഭാര്യ: മേരി ജോയ്. മക്കൾ: ജോസഫ് ജോയ്, ഡോ. ആന്റണി ജോയ് (ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷൻ). മരുമക്കൾ: തെരേസ ജോസഫ്, ചിന്ദു ആന്റണി. ദോഹയിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷ നടന്നു. മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിന് കൊച്ചിയിലെ ഇടപ്പള്ളി ഫൊറോന പള്ളിയിൽ സംസ്കാരം നടക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Passed AwayQatarNewsin DohaIndian expatriate
    News Summary - Raphael Joy Talakottur passed away in Doha
    Similar News
    Next Story
    X