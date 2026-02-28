Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Feb 2026 1:21 PM IST
    date_range 28 Feb 2026 1:21 PM IST

    നോ​മ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ

    നോ​മ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ
    ഈ ​റ​മ​ദാ​ൻ രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​കാ​ശം പൊ​തു​വെ തെ​ളി​ച്ച​മു​ള്ള​താ​ണ്. നി​ലാ​വൊ​ഴു​കു​ന്ന രാ​ത്രി​ക​ളി​ലെ സു​ഖ​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ! പ്ര​ഭാ​ത​മു​ണ​രു​മ്പോ​ൾ എ​വി​ടു​ന്നെ​ന്ന​റി​യാ​തെ വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ളം​കാ​റ്റ്. ന​നു​ത്ത കു​ളി​ർ സ്പ​ർ​ശ​മാ​യി, അ​തി​ലേ​റെ ഒ​രു ത​ലോ​ട​ലാ​യി ഈ ​റ​മ​ദാ​ൻ എ​ന്നെ ത​ഴു​കി​ക്ക​ട​ന്നു പോ​വു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഈ ​രാ​ജ്യം സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു. പൊ​ടി​പ്പും തൊ​ങ്ങ​ലും വ​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​ർ​ത്താ​അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ഒ​രു പൗ​ര​നെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. റ​മ​ദാ​ൻ ടെ​ന്റു​ക​ളും ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളും ത​റാ​വീ​ഹി​ന് ശേ​ഷം സ​ജീ​വ​മാ​വു​ന്ന തെ​രു​വു​ക​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യം തി​ക​ഞ്ഞ ശാ​ന്ത​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്.

    എ​ങ്കി​ലും, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നേ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ​യും ഭ​യ​പ്പാ​ടി​ന്റെ​യും മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തോ​ർ​ക്കു​ന്നു. ആ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തെ ആ ​കൊ​റോ​ണ​ക്കാ​ലം! ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളോ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ, അ​ട​ച്ചി​ട്ട പ​ള്ളി​ക​ളും മാ​ളു​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ത്തും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു പോ​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ. സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ക​നി​ഞ്ഞു ന​ൽ​കി​യ റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റി​ൽ വി​ശ​പ്പ് തീ​ർ​ത്ത്, ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണീ​രി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന കൊ​ണ്ട് ന​ന​ഞ്ഞു​പോ​യ ആ ​പാ​ൻ​ഡ​മി​ക് കാ​ലം ഇ​ന്നും വി​ങ്ങ​ലാ​യി മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ട്.

    കൊ​റോ​ണ​യു​ടെ പേ​ടി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ നാ​ളു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ, ശ​ക്ത​മാ​യ പ​നി​യും ചു​മ​യും ബാ​ധി​ച്ച എ​ളാ​പ്പ​യെ​യും (ബാ​പ്പ​യു​ടെ അ​നു​ജ​ൻ) കൊ​ണ്ട് ദോ​ഹ​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ. ഓ​രോ മി​നു​ട്ടി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി. ശ്വാ​സം മു​ട്ട​ൽ കൊ​ണ്ട് അ​വ​ശ​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞെ​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​യും വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തി​വേ​ഗം ദൂ​രേ​ക്ക് മ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, കൂ​ടെ​പ്പോ​കാ​നാ​വാ​തെ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന് മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡി​ൽ ത​നി​ച്ചാ​യി​പ്പോ​യ ആ ​നി​മി​ഷം നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നോ ഒ​ന്ന് മി​ണ്ടാ​നോ പോ​ലും ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ! രോ​ഗി​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഭ​യ​പ്പാ​ടോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഞാ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​കൈ​ക​ളും മു​ഖ​ത്തോ​ടു ചേ​ർ​ത്ത് ആ ​വ​ഴി​യോ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് പൊ​ട്ടി​ക്ക​ര​യ​വേ, ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ കു​ളി​ർ​സ്പ​ർ​ശ​മാ​യി ഒ​രു ക​രം എ​ന്നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു. അ​തൊ​രു പ്രാ​യ​മു​ള്ള പാ​കി​സ്താ​നി പൗ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ എ​ന്നെ ത​ന്റെ കാ​റി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ഗ്‌​രി​ബ് ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ച്ചു. നോ​മ്പ് തു​റ​ക്കാ​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​തി​വെ​ച്ച ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും വെ​ള്ള​വും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വ്വം എ​നി​ക്ക് നീ​ട്ടി.

    താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്റെ പു​റ​ത്തു​ത​ട്ടി ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ളെ​യും വി​ജ​ന​മാ​യ റോ​ഡു​ക​ളെ​യും നോ​ക്കി, ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ന​നു​ത്ത തൂ​വ​ൽ സ്പ​ർ​ശ​മേ​റ്റു വാ​ങ്ങി നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ ഞാ​ൻ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു. എ​ന്നെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹം, ഒ​രു പൈ​സ പോ​ലും വാ​ങ്ങാ​തെ ചു​ണ്ടി​ലൊ​രു പു​ഞ്ചി​രി ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച്, ഒ​രു പി​താ​വി​നോ​ളം സ്നേ​ഹം ന​ൽ​കി മ​ട​ങ്ങി. പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ സ്നേ​ഹ​ദൂ​തു​മാ​യി വ​ന്ന പ്രി​യ സ​ഹോ​ദ​രാ, ഓ​രോ റ​മ​ദാ​നി​ലും അ​ങ്ങ​യു​ടെ ആ ​ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ലി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം ഇ​ന്നും ഞാ​ൻ തൊ​ട്ട​റി​യു​ന്നു. ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ എ​ല്ലാ അ​തി​രു​ക​ളും മ​റ​ന്ന് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ത്ത് പാ​കു​ന്ന ന​ല്ലൊ​രു നാ​ളേ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യാ​വ​ട്ടെ ഈ ​വി​ശു​ദ്ധ നാ​ളു​ക​ൾ.

