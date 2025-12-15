Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:46 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ
    ലു​സൈ​ലി​ലെ ക​താ​റ ട​വേ​ഴ്സ് മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ

    ലു​സൈ​ലി​ലെ ക​താ​റ ട​വേ​ഴ്സ് മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. വെ​സ്റ്റ് ബേ, ​സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, ആ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, വ​ക്റ, അ​ൽ സ​ദ്ദ്, തു​മാ​മ, മും​ത​സ, ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്കു -കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ കാ​റ്റു വീ​ശു​ക​യും മ​ഴ​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് അ​വ ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി, ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ ക​ട​ൽ യാ​ത്ര​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു ദി​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് കു​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ഹാ​നി​യ (15), അ​ൽ ഖോ​ർ (15), ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി (16) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​തി​ദി​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

