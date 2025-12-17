Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ഴ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 2:06 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു; വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ സു​ര​ക്ഷാ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു; വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ന​ലെ പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം. സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്

    -ചി​ത്രം അ​ഷ്ക​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ഴ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രാ​വി​ലെ വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു. കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വെ​സ്റ്റ് ബേ, ​സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, ആ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, വ​ക്റ, അ​ൽ സ​ദ്ദ്, തു​മാ​മ, മും​ത​സ, ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്, ന​ജ്മ തു​ട​ങ്ങി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്കു -കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ കാ​റ്റു വീ​ശു​ക​യും മ​ഴ​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് അ​വ ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, അ​ൽ ഗു​വൈ​രി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ (16) കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ 21 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി, ഇ​ട​ക്കി​ടെ മ​ഴ പെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം നേ​ര​ത്തേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ​ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ളും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 3-7 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രു​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ, ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലു​ള്ള മ​ഴ​യു​ടെ സ​മ​യ​ത്ത് 10 അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​നു​സ​രി​ച്ച്, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​വ​രെ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്കും ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ​പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RainQatar Newsweather newsgulf news malayalam
    News Summary - Rain continues in Qatar; caution advised until Friday
    Similar News
    Next Story
    X