Madhyamam
    Qatar
    date_range 10 Oct 2025 10:17 AM IST
    date_range 10 Oct 2025 10:17 AM IST

    സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്ക് ക​രാ​ർ; ക​ര​ടു​രൂ​പ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോഗംചേർന്നു
    സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്ക് ക​രാ​ർ; ക​ര​ടു​രൂ​പ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം 

    ദോ​ഹ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്ക് ക​രാ​റി​ന്റെ ക​ര​ടു​രൂ​പ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ അ​മീ​രി ദീ​വാ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    2022ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​ന്ന​ത്തെ സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. സാ​ലി​ഹ്​ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ജാ​സി​റും ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ജാ​സിം സൈ​ഫ്​ അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ൽ സു​ലൈ​തി​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ കു​റി​ച്ച്​ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും സു​ഹൃ​ദ് രാ​ഷ്ട്ര​വു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലെ റോ​ഡ്, വ്യോ​മ, തു​റ​മു​ഖ, റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്, സൗ​ദി​യു​മാ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്ക് ക​രാ​ർ ക​ര​ടു​രൂ​പ​ത്തി​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, നീ​തി​ന്യാ​യ കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഹ​സ്സ​ൻ അ​ൽ മു​ഹ​ന്ന​ദി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ള​വ് പ​രി​ധി​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​ര​ട് പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​തു​വ​ഴി മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ള​വു പ​രി​ധി ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡൊ​മി​നി​ക്ക​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    വേ​ൾ​ഡ് സ്കി​ൽ​സ് ഏ​ഷ്യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അം​ഗ​ത്വം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റും കു​വൈ​ത്തു​മാ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന ആ​സൂ​ത്ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

