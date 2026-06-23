Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറോക്കാ പവർ ജിമ്മിൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 12:44 PM IST

    റോക്കാ പവർ ജിമ്മിൽ റേഡിയോ സുനോ "ഹാപ്പിനസ് ലോഞ്ച്" പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    റോക്കാ പവർ ജിമ്മിൽ റേഡിയോ സുനോ ഹാപ്പിനസ് ലോഞ്ച് പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel

    ദോഹ: ന്യൂ ഗുഡ്‌വിൽ കാർഗോയും റോക്കാ പവർ ജിമ്മും സംയുക്തമായി റേഡിയോ സുനോയും റേഡിയോ ഒലീവുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച "ഹാപ്പിനസ് ലോഞ്ച്" പരിപാടി റോക്കാ പവർ ജിമ്മിൽ ആവേശകരമായി. ജീവനക്കാർക്കും അംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും പകരുന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിനോദ ഗെയിമുകൾ, യോഗ പരിശീലനം, ഫിറ്റ്നസ് ആക്റ്റിവിറ്റികൾ, ടീം ഇന്ററാക്ഷനുകൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പുതുമയാർന്ന അനുഭവമാണ് പരിപാടി സമ്മാനിച്ചത്.

    ലോക യോഗ ദിനം, പിതൃദിനം, എന്നീ പ്രത്യേക ദിനങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനായി മികച്ച ഏകോപനവും നേതൃത്വവും നൽകിയ റേഡിയോ സുനോയുടെ അപ്പുണ്ണിയെയും റേഡിയോ സുനോ-റേഡിയോ ഒലീവ് ടീമംഗങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. ന്യൂ ഗുഡ്‌വിൽ കാർഗോ, റോക്കാ പവർ ജിം മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് അബു റേഡിയോ സുനോയുടെ അപ്പുണ്ണിക്ക് ഉപഹാരം കൈമാറി. റേഡിയോ സുനോയും റേഡിയോ ഒലീവും സമൂഹത്തിനും പ്രവാസികൾക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്ന സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

    പരിപാടിയിൽ ന്യൂ ഗുഡ്‌വിൽ കാർഗോ, റോക്കാ പവർ ജിം മെൻസ് ആൻഡ് ലേഡീസ് സെക്ഷൻ ജീവനക്കാർ, അംഗങ്ങൾ, റേഡിയോ സുനോ, റേഡിയോ ഒലീവ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജനറൽ മാനേജർ നിഖിൽ നാസർ, മാനേജർ നാജി നൗഷാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. റേഡിയോ സുനോ, റേഡിയോ ഒലീവ് ടീമുകൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsGulf NewsgymQatar News
    News Summary - Radio Suno's "Happiness Lounge" program at Roca Power Gym was a highlight
    Similar News
    Next Story
    X