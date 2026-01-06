Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:31 AM IST

    റേഡിയോ മലയാളം ‘എം.ടി അക്ഷരമാസ’ത്തിന് തുടക്കം

    റേഡിയോ മലയാളം ‘എം.ടി അക്ഷരമാസ’ത്തിന് തുടക്കം
    എം.​ടി ക​ഥാ​കാ​ലം അ​ക്ഷ​ര​മാ​സം ഡോ. ​കെ.​സി സാ​ബു

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: വി​ഖ്യാ​ത മ​ല​യാ​ളം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠം ജേ​താ​വു​മാ​യ എം.​ടി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ഒ​ന്നാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘എം.​ടി ക​ഥ കാ​ലം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘അ​ക്ഷ​ര​മാ​സ’​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    റേ​ഡി​യോ ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ദേ​ഴ്സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഡോ. ​കെ.​സി സാ​ബു അ​ക്ഷ​ര​മാ​സം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു എ​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സു​ക​ളെ ഏ​റെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന​താ​ണ് എം.​ടി​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​കെ.​സി സാ​ബു​പ​റ​ഞ്ഞു. റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി​ഇ​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ർ.​ജെ ര​തീ​ഷ്, ഡി​ജി​എം നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘എം.​ടി ക​ഥ കാ​ലം അ​ക്ഷ​ര​മാ​സം' ആ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക 'റേ​ഡി​യോ ലൈ​ബ്ര​റി' പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. എം.​ടി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടെ വി​ഖ്യാ​ത ര​ച​ന​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യും. എം​ടി​യു​ടെ കൃ​തി​ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി പ​രി​പാ​ടി​യും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    News Summary - Radio Malayalam begins ‘MT Aksharamasa’
