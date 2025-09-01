Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:04 AM IST

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​നാ​സും കു‌​ടും​ബ​വും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി
    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​നാ​സും കു‌​ടും​ബ​വും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി പ​ട്ടം നേ​ടി. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​നീ​ഷ് കു​മാ​റും കു​ടും​ബ​വും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫ​ഹ​ദ് അ​ലി​യും കു​ടും​ബ​വും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഫാ​മി​ലി​യ സീ​സ​ൺ -2 വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വേ​ന​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ക്യു.​എ​ഫ്.​എം റേ​ഡി​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് എം.​ഡി​യും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 200 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ൽ ഖോ​ർ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ഞ്ച് പേ​രി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഐ.​എ.​എം, ക​ലാ​കൈ​ര​ളി, റി​ദ​മി​ക് മൂ​വ്സ്, ഋ​ധി​ക്, അ​ൽ​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

