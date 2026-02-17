Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 9:15 AM IST

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം 'ഫോ​ർ മൈ ​ല​വ്';​ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ണ​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണം

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ഫോ​ർ മൈ ​ല​വ്;​ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ണ​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ണ​ക​ൾ​ക്കും മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും റേ​ഡി​യോ

    മ​ല​യാ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഫോ​ർ മൈ ​ല​വ്' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ 15 ഭാ​ര്യ​മാ​ർ​ക്കും മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം. ക്യു.​എ​ഫ്.​എം റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം സാ​മൂ​ഹ്യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടും സ്വ​ന്തം ഭാ​ര്യ​യെ​യോ മാ​താ​വി​നെ​യോ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് “ഫോ​ർ മൈ ​ല​വ്” എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന് ​ഹോ​ളി​ഡേ ഇ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ 15 വ​നി​ത​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക്യു.​എ​ഫ്.​എം റേ​ഡി​യോ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളും വി​വി​ധ അ​പെ​ക്സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത്വാ​ഹ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​എ​സ്.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സ​ഫ്, ഐ.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, കെ.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ​മാ​ർ​ക്കും മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക സ്മ​ര​ണി​ക​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. ദ​മ്പ​തി​ക​ളും അ​മ്മ​മാ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വ​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സാം​സ്കാ​രി​ക മി​ക​വ് പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ശ​സ്ത കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ക​രീം ഗ്രാ​ഫി സ്ത്രീ​ത്വ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി 'ലൈ​വ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റി​ക് ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട്' അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ല​ൻ, ശ്രീ​കാ​ന്ത്, പ്ര​താ​പ്, മോ​ജി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗീ​താ​വി​ഷ്കാ​രം ന​ട​ത്തി. റേ​ഡി​യോ സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡി.​ജി.​എം നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    റേ​ഡി​യോ ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഫോ​ർ മൈ ​ല​വ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളേ​റി​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ മൂ​ലം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന് ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​വും ത്യ​ജി​ച്ചാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും പ്ര​വാ​സി സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

