    Qatar
    date_range 26 Oct 2025 10:42 AM IST
    date_range 26 Oct 2025 10:42 AM IST

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എ​മ്മി​ന്റെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ഗോ -പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ സ്വ​കാ​ര്യ റേ​ഡി​യോ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യ റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ദോ​ഹ ഹോ​ളി​ഡേ ഇ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഉ​സ്ബ​കി​സ്ഥാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​അ​ശ്റ​ഫ് ഖു​ദ്ജ​യേ​വി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 2017 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഡോ. ​അ​ശ്റ​ഫ് ഖു​ദ്ജ​യേ​വ് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ റി​വീ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ക്യു.​എ​ഫ്.​എം റേ​ഡി​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എം.​ഡി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് കെ.​സി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​വും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ കൈ​മാ​റ്റ​വും ന​ട​ന്നു.

    ക്യൂ.​എ​ഫ്.​എം റേ​ഡി​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് അ​ഞ്ചു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ന്ന​ര മി​ല്യ​ൻ ശ്രോ​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മീ​ഡി​യ റി​സ​ർ​ച്ച് ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഇ​പ്സോ​സ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​ള്ള പ്രൈ​വ​റ്റ് റേ​ഡി​യോ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. റേ​ഡി​യോ ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര, ഐ​ഫോ​ൺ, എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ടി​വി​ക​ൾ, നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് 986 റി​യാ​ലി​ന്റെ പ​ർ​ച്ചേ​സ്, പെ​ർ​ഫ്യും വൗ​ച​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു പു​റ​മെ ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഹാ​ങ്ഔ​ട്ടു​ക​ൾ, ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​ന​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ഓ​ൺ എ​യ​ർ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ, ഓ​ൺ ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക. വി​വി​ധ വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സം​രം​ഭ​ക​രും മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

