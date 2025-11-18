Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightരാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:57 AM IST

    രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ചാ​ക്യാ​ട്ട് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പു​ര​സ്കാ​രം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി ഷി​റാ​സ് സി​താ​ര​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ചാ​ക്യാ​ട്ട് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പു​ര​സ്കാ​രം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി ഷി​റാ​സ് സി​താ​ര​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    ഷി​റാ​സ് സി​താ​ര​


    ദോ​ഹ: രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ചാ​ക്യാ​ട്ട് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ഥ​മ പു​ര​സ്കാ​രം ഷി​റാ​സ് സി​താ​ര​ക്ക്. ഇ​ന്‍സൈ​റ്റ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ക്ല​ബ് ഫ്യു​ജി ഫി​ലി​മു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ഷി​റാ​സ് സി​താ​ര സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പി​ക്ടോ​റി​യ​ല്‍ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി മ​ത്സ​രം. ‘ദി ​ലാ​സ്റ്റ് ലീ​ഫ്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​നാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. തി​ക്കോ​ടി ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​കി​യു​ണ്ടാ​യ ചാ​ലി​ന്റെ കാ​ഴ്ച മ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ക​യും അ​തി​ല്‍നി​ന്നും വീ​ണ​താ​ണെ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​യു​മാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ഷി​റാ​സ് സി​താ​ര കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​യ്യോ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. പ​യ്യോ​ളി ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, മ​ട​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. കോ​ള​ജ്, കോ​ട്ട​യം പ്ര​സ്‌​ക്ല​ബി​ന്റെ ജേ​ണ​ലി​സം ആ​ൻ​ഡ് വി​ഷ്വ​ല്‍ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ഠ​നം. ഡോ. ​മു​നീ​റ ഷി​റാ​സാ​ണ് ഭാ​ര്യ. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹാ​ദി​യാ​ണ് മ​ക​ന്‍. നി​ര​വ​ധി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള ഷി​റാ​സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യെ ഹോ​ബി​ക്ക​പ്പു​റം ജീ​വി​ത​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ഗ​ത്ഭ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യി​രു​ന്ന രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ചാ​ക്യാ​ട്ട് 2025 മേ​യ് 23നാ​ണ് പു​ണെ​യി​ല്‍ അ​ന്ത​രി​ച്ച​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ തേ​വ​ര​ക്കാ​വി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നാ​ട്. റ​ഫീ​ക്ക് സെ​യ്ദി​ന്റെ സ​ഹാ​യി​യാ​യി മും​ബൈ​യി​ല്‍ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി ജീ​വി​തം തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ചാ​ക്യാ​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് ട്രാ​വ​ല്‍, വെ​ഡ്ഡി​ങ്, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി, പ​ര​സ്യം രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക​വു​റ്റ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​ണെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പി​ക്‌​സ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ചാ​ക്യാ​ട്ട് ദു​ല്‍ഖ​ര്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ നാ​യ​ക​നാ​യ ചാ​ര്‍ളി​യി​ല്‍ ഡേ​വി​ഡ് എ​ന്ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RadhakrishnanPhotography awardQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Radhakrishnan Chakyat Photography Award goes to Qatar-based Shiraz Sitara
    Similar News
    Next Story
    X