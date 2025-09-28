Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:18 AM IST

    ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച്

    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സ്

    ദോ​ഹ: വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ന്ത​രി​ച്ച വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും നാ​ട്ടി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​രോ​മ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ൾ ഹി​ലാ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ പി.​പി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ലി​ക് ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ​യും അ​ശ​ര​ണ​രു​ടെ​യും അ​ത്താ​ണി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സിം​ഹ​ഭാ​ഗ​വും പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ക​യും മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് തി​രു​വോ​ത്ത്, ഹ​മീ​ദ് ഹാ​ജി ആ​നാ​റ​ത്ത്, ജ​ലീ​ൽ മാ​ക്ക​നാ​രി, എം.​പി. ഇ​ല്ല്യാ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ അ​രോ​മ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​മീ​ർ മ​ലോ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​എം. നാ​സ​ർ ഹാ​ജി, ഇ.​എം. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, കെ.​എം. ഫൈ​സ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ ത​ട്ടാ​ന്റ​വി​ട, എം.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ, റാ​ഷി​ദ് കു​ന്നോ​ത്ത്, സി.​പി. റാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ടു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷം​സീ​ർ വെ​ങ്ങ​പ്പെ​റ്റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:memorialQatar Newsgulf news malayalam
