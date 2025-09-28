ആർ. യൂസഫ് ഹാജി അനുസ്മരണംtext_fields
ദോഹ: വില്ല്യാപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച വില്ല്യാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റും നാട്ടിലെ സാമൂഹിക ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ ആർ. യൂസഫ് ഹാജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ വില്ല്യാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഖത്തർ കമ്മിറ്റി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. അരോമ ദർബാർ ഹാൾ ഹിലാലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ പി.പി. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാലിക് ഹുദവി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
പാവപ്പെട്ടവന്റെയും അശരണരുടെയും അത്താണിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും പൊതു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയും മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന യൂസഫ് ഹാജിയുടെ നിര്യാണം സാമൂഹിക രംഗത്ത് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തിരുവോത്ത്, ഹമീദ് ഹാജി ആനാറത്ത്, ജലീൽ മാക്കനാരി, എം.പി. ഇല്ല്യാസ്, ഫൈസൽ അരോമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അനുശോചന പ്രമേയം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സമീർ മലോൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
കെ.എം. നാസർ ഹാജി, ഇ.എം. കുഞ്ഞമ്മദ്, കെ.എം. ഫൈസൽ, നൗഫൽ തട്ടാന്റവിട, എം.ടി. ഫൈസൽ, റാഷിദ് കുന്നോത്ത്, സി.പി. റാഹിദ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൽമാൻ മുണ്ടിയാട്ടു സ്വാഗതവും ട്രഷറര് ഷംസീർ വെങ്ങപ്പെറ്റ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
