Madhyamam
    15 Jan 2026 12:18 PM IST
    15 Jan 2026 12:18 PM IST

    ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ ഖ​ത്ത​ർ 2026 -27 പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ സി., ​താ​സീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍, ന​ജ്‌​ല ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​രെ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ ച​വ​റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പ​ദ​വി​ക​ൾ മു​മ്പ് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ സി. ​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​യും താ​സീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ര്‍ക്ക​ല സ്വ​ദേ​ശി​യും ന​ജ്‌​ല ന​ജീ​ബ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ടാ​യി സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​ണ്‌.

    അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ എ.​ആ​ര്‍. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​നീ​സ് മാ​ള തൃ​ശൂ​ര്‍, ല​ത കൃ​ഷ്ണ വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യും റ​ഹീം വേ​ങ്ങേ​രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സ​ഞ്ജ​യ് ചെ​റി​യാ​ന്‍ ആ​ല​പ്പു​ഴ, മ​ഖ്ബൂ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സ​ജ്ന സാ​ക്കി മ​ല​പ്പു​റം, നി​ഹാ​സ് എ​റി​യാ​ട് തൃ​ശൂ​ര്‍, റ​ബീ​അ്‌ സ​മാ​ന്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഷു​ഐ​ബ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ട്ട​യം, മു​നീ​ഷ് എ.​സി. മ​ല​പ്പു​റം, സാ​ദി​ഖ് ചെ​ന്നാ​ട​ന്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ജീ​ദ​ലി തൃ​ശൂ​ര്‍, ഷാ​ഫി മൂ​ഴി​ക്ക​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ആ​ബി​ദ അ​ബ്ദു​ല്ല തൃ​ശൂ​ര്‍, സ​ക്കീ​ന അ​ബ്ദു​ല്ല കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സ​ന ന​സീം തൃ​ശൂ​ര്‍, അ​സീം എം.​ടി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഫാ​തി​മ ത​സ്നീം കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ജ​ന്‍ ജോ​ണ്‍സ​ണ്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍, റാ​സി​ഖ് എ​ന്‍. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഷ​മീ​ര്‍ വി.​കെ. മ​ല​പ്പു​റം, ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ വാ​യേ​രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ്‌ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ. ഷ​ഫീ​ഖ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​റി​ന്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​നും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മു​ണ്ട്.

