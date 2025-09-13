Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Sept 2025 2:13 PM IST
    13 Sept 2025 2:15 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ നൗ​ഷാ​ദ്‌ കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും

    noushad kakavayal
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ​ണ്ഡി​ത​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്‌​മൂ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19: ‘ഖു​ർ​ആ​ൻ: ജീ​വി​ത മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ലെ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സൈ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബ് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ ഉ​സ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ഫ്ഫാ​ൻ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഇ​ശാ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ‘ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 24ന് ​അ​ൽ അ​സീ​സി​യ​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി മ​സ്ജി​ദി​ൽ ‘ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ സു​ഹൈ​ബ് അ​ൽ റൂ​മി മ​സ്ജി​ദി​ൽ ‘ത​ദ​ബ്ബു​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​ബി​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദി​ലെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഇ​മാ​ദി മ​സ്ജി​ദി​ൽ ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ‘ഖു​ർ​ആ​നി​ക കു​ടും​ബം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കും. എ​ല്ലാ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 74421250 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

