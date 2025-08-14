Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    14 Aug 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 11:36 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ പേ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​രം -ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍

    incas qatar
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന​ത്തേ​തും ഏ​റ്റ​വും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ 83ാം വാ​ര്‍ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​ന​ത ന​ട​ത്തി​യ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക പോ​ര​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ള്‍ അ​യ​വി​റ​ക്കി​യ ച​ര്‍ച്ച സ​ദ​സ്സ് ഇ​ന്‍കാ​സ് ഖ​ത്ത​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹൈ​ദ​ര്‍ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ന​മ്മു​ടെ പൂ​ര്‍വി​ക​ര്‍ കാ​ണി​ച്ച അ​തേ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യോ​ടെ​ത്ത​ന്നെ ന​മ്മു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​വും ജാ​ഗ്ര​ത​യും ഓ​രോ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​യും തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ലോ​ക​ത്തി​നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട ആ​ധു​നി​ക ഇ​ന്ത്യ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​ശീ​യ​സ​മ​ര നാ​യ​ക​രു​ടെ ദീ​ര്‍ഘ വീ​ക്ഷ​ണ​വും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്മ​രി​ച്ചു. ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ലെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക അ​ധ്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ല​നി​ൽ​പു​ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ഷീ​ര്‍ തു​വാ​രി​ക്ക​ല്‍ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​കെ ഉ​സ്മാ​ന്‍, അ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ്, കെ.​വി. ബോ​ബ​ന്‍, ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ന്‍, അ​ശ്റ​ഫ് ന​ന്നം മു​ക്ക്, സി. ​താ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍, ദീ​പ​ക് സി.​ജി, ശ​മീ​ര്‍ പു​ന്നൂ​രാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.ഇ​ന്‍കാ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​പ്പ​ന്‍ തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

