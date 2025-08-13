Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 13 Aug 2025 7:39 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 7:39 AM IST

    കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​വ​ബോ​ധം; ക്യു.​എ​സ്.​സി.​സി.​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച അ​വ​ബോ​ധം; ക്യു.​എ​സ്.​സി.​സി.​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​നാ​ച​ര​ണം ന​ട​ത്തി
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ബ്ലൈ​ൻ​ഡി​ലെ​യും കാ​ബ​ൻ യൂ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ലെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യം, പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​വാ​യ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ സെ​ഷ​ൻ ക്യു.​എ​സ്.​സി.​സി.​ബി അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​ബൈ​സി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് എ​ല്ലാ​യ്പ്പോ​ഴും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ അ​ന്ധ​ത​യെ അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ ത​ട​സ്സ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ൽ കു​ബൈ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ഴ്ച വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി സ്ക്രീ​ൻ റീ​ഡ​റു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ ആ​പ്പു​ക​ൾ, ബ്രെ​യി​ലി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ഴ്ച വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം സെ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

