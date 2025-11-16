Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 12:26 PM IST

    ഖി​ഫ് അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ല ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക്യു.​ആ​ർ.​ഐ തൃ​ശൂ​രി​ന് ജ​യം

    ഖി​ഫ് അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ല ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക്യു.​ആ​ർ.​ഐ തൃ​ശൂ​രി​ന് ജ​യം
    ഖി​ഫ് അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ലാ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ എ​ഫ്.​സി-

    ക്യു.​ആ​ർ.​ഐ തൃ​ശൂ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഖി​ഫ് അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ ക്യു.​ആ​ർ.​ഐ തൃ​ശൂ​രി​ന് 4-1ന്റെ ​വി​ജ​യം. ക​ളി​യു​ടെ 20 ാം സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ ഖി​ഫി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഫാ​സ്റ്റ​സ്റ്റ് ഗോ​ൾ പി​റ​ന്നു, ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​ക്കു വേ​ണ്ടി അ​വ​രു​ടെ അ​ഞ്ചാം ന​മ്പ​ർ താ​രം ക്രി​സ്റ്റോ ദാ​സ​ൻ ആ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​നെ​തി​രെ ക​ളി തു​ട​ങ്ങി സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക​കം ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി​യു​ടെ 14ാം മി​നി​റ്റി​ൽ 22ാം ന​മ്പ​ർ താ​രം മൗ​സ​ഫ് തൃ​ശൂ​രി​നു വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. 17 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ആ​ന്റ​ണി പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ തൃ​ശൂ​രി​നെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ക​ളി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ മൗ​സ​ഫും ആ​ന്റ​ണി​യും ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി തൃ​ശൂ​രി​ന് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:footbal tournamentQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - QRI Thrissur wins the Khif Inter-District Tournament
