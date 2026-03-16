    date_range 16 March 2026 12:29 PM IST
    date_range 16 March 2026 12:29 PM IST

    ദു​രി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    ദു​രി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    സി​റി​യ​യി​ലെ അ​നാ​ഥ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളോ യു​ദ്ധ​മോ മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​സ്സ, യെ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, സി​റി​യ, സൊ​മാ​ലി​യ, നൈ​ജീ​രി​യ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ൻ, ലെ​ബ​ന​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വി​ധി സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, 3.98 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ പ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 25 ജ​ല -ശു​ചി​ത്വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 3,669,846 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ട്ട​ർ കൂ​ള​റു​ക​ൾ, കി​ണ​റു​ക​ൾ, സോ​ളാ​ർ പ​മ്പു​ക​ൾ, ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ള ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ, ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു.

    യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ദ്യ ഇ​ര​ക​ൾ മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. പ​ലാ​യ​ന​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും കാ​ര​ണം അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​നം മു​ട​ങ്ങു​ന്നു. ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 24,230 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 12 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 1.2,9 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണി​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, പ​ഠ​ന​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പ​ടു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, ​അ​നാ​ഥ​ക​ൾ, പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 56,300ല​ധി​കം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ഭ​യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ​വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, ​മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കാം സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാം.

    News Summary - QRCS Ramadan Campaign with Assistance in Distressed Areas
