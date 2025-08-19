Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറോ​ഹി​ങ്ക്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:33 AM IST

    റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി

    ദോ​ഹ: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി. ​ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന കോ​ക്‌​സ് ബ​സാ​റി​ലെ റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 1.5 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം, മാ​തൃ-​ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണം, ദ​ന്ത സം​ര​ക്ഷ​ണം, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​വ​ഴി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ർ​ധ​ന​യും പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്തും.

    ​ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rohingya refugeesprovideshealth servicesQRCS
    News Summary - QRCS provides health services to Rohingya refugees
    Similar News
    Next Story
    X