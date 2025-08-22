Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:42 AM IST

    സി​റി​യ​ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് തൊ​ഴി​ൽപ​രി​ശീ​ല​നം

    സി​റി​യ​ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് തൊ​ഴി​ൽപ​രി​ശീ​ല​നം
    ദോ​ഹ: വ​ട​ക്ക​ൻ സി​റി​യ​യി​ലെ അ​ല​പ്പോ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ട്രെ​യി​നി​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹോം ​പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു.

    ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ​മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഹോം ​പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, വാ​ഷി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ഫാ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സി​ന്റെ ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റി​വ് എ​ന​ർ​ജി പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ 300 പേ​ർ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി. കൂ​ടാ​തെ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ 1500 പേ​ർ​ക്കും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 100 പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ത​ൽ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കും.

    TAGS:syrian refugeesQatarNewsJob TrainingQRCS
