    Posted On
    date_range 3 May 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 6:45 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദി​ന​ത്തി​ൽ ക്യു​മേ​റ്റ്സ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദി​ന​ത്തി​ൽ ക്യു​മേ​റ്റ്സ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദി​ന​ത്തി​ൽ ക്യു​മേ​റ്റ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ലോ​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്യു​മേ​റ്റ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. “ഓ​രോ തു​ള്ളി ര​ക്ത​വും, ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാം” എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ റെ​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ 155ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​ തൊ​ഴി​ലാ​ളിളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ​ നോ​ർ​ക്ക, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ക്യാമ്പിൽ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ക്യു​മേ​റ്റ്സ് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഖാ​ലി​ദ് ക​ല്ലു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജം​നാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശോ​ഭ് ന​മ്പ്യാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സു​രേ​ഷ് കാ​രി​യാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം (കിം​സ്), വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ശ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എന്നിവ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ബൈ​ദ ബ​ഷീ​ർ, ഇ​ജാ​സ്, സ​ഫീ​ർ, റി​യാ​സ് ല​ത്തീ​ഫ്, അ​ൻ​സി​ഫ്, ശാ​മി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ്, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

    TAGS:Blood Donation CampLabor Day
    News Summary - QMates blood donation camp on Labor Day
