Madhyamam
    ക്യു.​കെ.​ഐ.​സി കൗ​തു​കം വി​ജ്ഞാ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക്യു.​കെ.​ഐ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കൗ​തു​കം വി​ജ്ഞാ​നോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കൗ​തു​കം വി​ജ്ഞാ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ലോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​ർ ത്യാ​ഗ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​ത്ത​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ അ​തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​സ​മ്പൂ​ർ​ണ​ത​യോ​ടെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്നി​ൽ ലി​ബ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​റി​യം അ​ഹ്മ​ദ്, ഫാ​ത്തി​മ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി. കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടി​ൽ ഹി​ന ആ​ഷി​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഹാ​ൻ, ആ​യി​ഷ ആ​ലി​യ എ​ന്നി​വ​രും കാ​റ്റ​ഗ​റി മൂ​ന്നി​ൽ ഖാ​ലി​ദ് ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ൻ.​ടി., ആ​ഷി​ഫ് ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. അ​ൽ​മ​നാ​ർ മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്രം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക്യു.​കെ.​ഐ.​സി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മി​ശ്കാ​ത്തി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖാ​ലി​ദ് ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, സെ​ലു അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജൈ​സ​ൽ എ.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Q.K.I.C. organized the Curiosity Science Festival
