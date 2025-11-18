Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 11:05 AM IST

    ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ക്യു.​ഐ.​പി.​എ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​ഐ.​പി.​എ) കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ ബ​ർ​സാ​ൻ ഫാ​മി​ലി പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ൽ, സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൈ​മാ​റി. ക്യു.​ഐ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ണ്ണ​മ്പ​റ​മ്പി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജി​ബി ജോ​സ​ഫി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക്യു.​ഐ.​പി.​എ വി​ങ്സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഗ്രൂ​പ് ആ​ണ് ക്യു.​ഐ.​പി.​എ.

