Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:42 PM IST

    ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ക്യു.​ഐ.​പി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സ​ന്തോ​ഷ്‌, നി​ഷാ​ദ്, സൈ​മ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്

    Listen to this Article


    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​ഐ.​പി.​എ) 2026 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ണ്ണ​മ്പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​ഷാ​ദ് ഹ​സ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി സൈ​മ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു. ജ​യ​റാ​ണി സ​ന്തോ​ഷ്‌ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​ശാ​ന്ത് (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും മ​റ്റ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബേ​ഴ്സി​നെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കേ​കൂ​റ്റ്, മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

