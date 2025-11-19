Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Nov 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 8:40 AM IST

    ക്യു.ഐ.എ ഖത്തർ ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ -സീസൺ 4; ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു

    ക്യു.ഐ.എ ഖത്തർ ഓപൺ ബാഡ്മിന്റൺ -സീസൺ 4; ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ക്യു.​ഐ.​എ ഖ​ത്ത​ർ ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ -സീ​സ​ൺ 4 ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ മെ​ഷാ​ഫി​ലു​ള്ള ബീ​റ്റ കാം​ബ്രി​ഡ്ജ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബി.​ക്യു.​എ.​ബി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്‌​ല​ൺ ക്ല​ബ് ഹൗ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഹെ​ഡ് ആ​ഷി​ഫ് ഹ​മീ​ദ്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഫീ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ക​രി​യ ന​സീ​ഹ്, കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റ് ഹെ​ഡ് റ​ഹീം, ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നോ​യ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​ർ, വി​വി​ധ സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡു​ക​ളാ​യി ശ​രീ​ഫ്, അ​സ്‌​ലം, അ​സീം, ശ്യാം ​ഗോ​പ​ൻ, അ​ബു താ​ഹി​ർ, ജിം​നാ​സ്, സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. 500ല​ധി​കം താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മൊ​ത്തം 22 കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും 70080599 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    News Summary - QIA Qatar Open Badminton - Season 4; Organizing Committee formed
