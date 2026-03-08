Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:10 PM IST

    ക്യൂ​ഗെ​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം

    ക്യൂ​ഗെ​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം
    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൂ​ർ​വ്വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക്യു ​ഗെ​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ​തി​വ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്നെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലേ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. "ന​മ്മു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം ന​മ്മു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു" എ​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്.

    തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടും ക​ള​ക​ൾ പ​റി​ച്ചും വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ ഈ ​ദി​നം വേ​റി​ട്ടൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക്യൂ ​ഗെ​റ്റ്, എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ജൈ​വി​ക രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ഷി ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 300 കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ള​വെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക്യൂ​ഗെ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം. സാ​ലി​ഹു​ദ്ദീ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ത്യു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഇ.​ജെ. ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

