Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 2:17 PM IST

    ക്യു​ഗെ​റ്റ് ഓ​പ​ൺ റാ​പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് -2025

    ക്യു​ഗെ​റ്റ് ഓ​പ​ൺ റാ​പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് -2025
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ക്യു​ഗെ​റ്റ് ഓ​പ​ൺ റാ​പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് -2025ൽ 16 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 168 ചെ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ബൂ ഹ​മൂ​റി​ലെ പാ​ർ​ക്ക് ഹൗ​സ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റു മു​ത​ൽ 55 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​ക ചെ​സി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ വി​ക്ട​ർ ബോ​ളോ​ഗ​ൻ, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​ർ.​ബി. ര​മേ​ഷ്, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ഖാ​ദി ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ച​ട​ങ്ങി​ന് പ്രൗ​ഢി പ​ക​ർ​ന്നു.

    റോ​ള​ൻ​സ​ൺ ല​യോ​ള, ഏ​ബ​ൽ സാ​ജ​ൻ, ത​ൻ​വി​ഷ് റെ​ഡ്ഡി തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. മൊ​ത്തം 3500 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ്, ട്രോ​ഫി​ക​ൾ, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക്യു​ഗെ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ത്യു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, സ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ, വ​ർ​ഗീ​സ്, നി​ഷാ​ബ്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ത​നൂ​ജ ഹ​സീ​ബ്, ഡ​യ​സ് തോ​ട്ട​ൻ, ന​ന്ദ​ന​ൻ, ഡോ. ​ഗോ​പാ​ൽ റാ​വു, ഇ​ല്യാ​സ്, ഗോ​പു, ജി​ജി​ൻ, ആ​ൽ​ബി​ൻ, അം​ജ​ദ്, സു​ദേ​വ്, സാ​യൂ​ജ്, ല​ക്ഷ്മി, സാ​ജ​ൻ, സി.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ജോ​ബ്സി, ശി​വ, ന​രേ​ന്ദ്ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്യു​ഗെ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പു രാ​ജ​ശേ​ഖ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
