    Posted On
    date_range 17 May 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 9:40 AM IST

    സി​റി​യ​യി​ലെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

    ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ദോ​ഹ: യു​ദ്ധ​വും മ​റ്റ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും മൂ​ലം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ സി​റി​യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​രു​ണ്യ​ഹ​സ്തം. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കും ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ​വ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ര​ന്ത​ര​ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ശു​ചി​ത്വ കി​റ്റു​ക​ൾ, ഇ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​റി​യ​യി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് കൂ​ടാ​തെ, ദു​രി​ത ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ലി​റ്റ​ർ ഇ​ന്ധ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തിട്ടുണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 4.53 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ ഇ​ന്ധ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    11 ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​ഴി വൈ​ദ്യു​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ, അ​ഭ​യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 85,000 ഓ​ളം നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കും. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ 7,380 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 37,000 പേ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. രോ​ഗ​വ്യാ​പ​നം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 7,380 ശു​ചി​ത്വ കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. സി​റി​യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS: syria, Victims, disaster, qatar
    News Summary - Qatar's support for the victims of the disaster in Syria
