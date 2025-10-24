Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു
    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ പോ​ർ​ട്ട് സെ​യ്ദി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ടെ​ന്റു​ക​ൾ

    ദോ​ഹ: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ച​ര​ക്കു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ പോ​ർ​ട്ട് സെ​യ്ദി​ൽ എ​ത്തി.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി, ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ 29,200 ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ടെ​ന്റു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ​

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ടെ​ന്റു​ക​ൾ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും.

    നേ​ര​ത്തേ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ അ​രി​ഷി​ലേ​ക്ക് 60 ട്ര​ക്കു​ക​ളെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 25,500 ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ, 1,800 ശു​ചി​ത്വ കി​റ്റു​ക​ൾ, 1,000 ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ കി​റ്റു​ക​ൾ, 400 ട​ൺ ധാ​ന്യം, 7,400 കാ​ർ​ട്ട​ൺ ബേ​ബി മി​ൽ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ, ഈ​ജി​പ്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ലി ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മി​സ്ന​ദ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള റ​മ​ദാ​ൻ സി​റ്റി​യി​ലെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ -ഈ​ജി​പ്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലും അ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Qatar's support continues
