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    Qatar
    Posted On
    date_range 12 July 2026 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 12:02 PM IST

    ശൈഖ് അലി ഹമൂദിന്റെ നിര്യാണം: കുവൈത്ത് അമീറിനെ അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഖത്തർ ഭരണാധികാരികൾ

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    ശൈഖ് അലി ഹമൂദിന്റെ നിര്യാണം: കുവൈത്ത് അമീറിനെ അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഖത്തർ ഭരണാധികാരികൾ
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    ദോഹ: കുവൈത്ത് രാജകുടുംബാംഗം ശൈഖ് അലി ഹമൂദ് അൽ സൽമാൻ അൽ ഹമൂദ് അൽ സബാഹിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കുവൈത്ത് അമീർ ശൈഖ് മിഷാൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ അൽ സബാഹിനെ ഖത്തർ ഭരണാധികാരികൾ അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

    ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി, ഖത്തർ ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി എന്നിവർ കുവൈത്ത് അമീറിന് പ്രത്യേകം അനുശോചന സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി ഖത്തർ ന്യൂസ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

    ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനിയും ശൈഖ് അലി ഹമൂദ് അൽ സൽമാന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

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    TAGS:Gulf Newsqatar​gulf news malayalam
    News Summary - Passing of Sheikh Ali Al-Hamoud: Qatar's Rulers convey condolences to the Emir of Kuwait
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