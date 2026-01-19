Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 9:42 AM IST

    ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​തി​യ്യ​ക്ക് ആ​റാം കി​രീ​ടം

    12ാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം അ​ൽ അ​തി​യ്യ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി
    ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​തി​യ്യ​ക്ക് ആ​റാം കി​രീ​ടം
    ദോ​ഹ: സൗ​ദി മ​രു​ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ചീ​റി​പ്പ​റ​ന്ന ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​തി​യ്യ​ക്ക് ആ​റാം കി​രീ​ടം. ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ യാ​മ്പു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന 48ാമ​ത് ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ കാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ണ് നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​തി​യ്യ ആ​റാം ത​വ​ണ​യും ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​ത്. ബൈ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​റും ര​ണ്ട് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ന്റെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ലൂ​സി​യാ​നോ ബെ​ന​വി​ഡ​സും ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ക​ഠി​ന​മാ​യ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ 7,994 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ണ്ടി എ​ത്തി​യ സാ​ഹ​സി​ക​ർ. അ​വ​ർ​ക്ക് യാ​മ്പു​വി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം. കാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ ഡാ​സി​യ ടീ​മി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​തി​യ്യ, ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ത​ന്റെ അ​പ്ര​മാ​ദി​ത്വം തെ​ളി​യി​ച്ചു. ക​രി​യ​റി​ലെ ആ​റാം കി​രീ​ട നേ​ട്ടം. ഡാ​ക്ക​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ താ​രം. അ​ങ്ങ​നെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ​ഡാ​സി​യ കാ​റു​മാ​യി ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങി​യ 55കാ​ര​നാ​യ അ​ൽ അ​തി​യ്യ, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ത​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ലെ 50ാം സ്റ്റേ​ജ് വി​ജ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന ദി​നം വ​ലി​യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​തെ ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്താ​ണ് കി​രീ​ട നേ​ട്ടം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. 2012 ല​ണ്ട​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ അ​ൽ അ​തി​യ്യ, ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് 2011, 2015, 2019, 2022, 2023 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ​

    ബെ​ൽ​ജി​യം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ കോ-​ഡ്രൈ​വ​ർ ഫാ​ബി​യ​ൻ ലൂ​ർ​ക്വി​നൊ​പ്പം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​ൽ അ​തി​യ്യ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റെ​ഡ് സീ ​തീ​ര​ത്തെ യാ​മ്പു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന 13ാമ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും സ്റ്റേ​ജി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ലും, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ഫോ​ർ​ഡ് ടീ​മി​ന്റെ നാ​നി റോ​മ​യേ​ക്കാ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 10 മി​നി​റ്റ് ലീ​ഡ് നേ​ടി​യാ​ണ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. റോ​മ​യു​ടെ സ​ഹ​താ​രം സ്വീ​ഡ​ന്റെ മ​ത്തി​യാ​സ് എ​ക്സ്ട്രോം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 12ാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം അ​തി​യ്യ​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി.

    ബൈ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട​ത് ദാ​ക്ക​ർ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫി​നി​ഷി​ങ്. അ​ത്യ​ന്തം നാ​ട​കീ​യ​മാ​യ പ​ര്യ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ, അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​ണ്ട​യു​ടെ റി​ക്കി ബ്രാ​ബെ​ക്കി​നെ വെ​റും ര​ണ്ട് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ന് പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് കെ.​ടി.​എം താ​രം ലൂ​സി​യാ​നോ ബെ​ന​വി​ഡ​സ് ത​ന്റെ ക​ന്നി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. ഹീ​റോ മോ​ട്ടോ സ്പോ​ർ​ട്സി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച റോ​സ് ബ്രാ​ഞ്ച് എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ മൂ​ലം പി​ന്മാ​റേ​ണ്ടി വ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം സ​ഞ്ജ​യ് ത​കാ​ലെ ക്ലാ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്രോ​ലോ​ഗി​ലും ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി ഡാ​ക്ക​റി​ൽ ഒ​രു ഘ​ട്ടം വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

