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    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 12:06 PM IST

    റാസ് ലഫാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അപകടം; പരിക്കേറ്റവരെ ഖത്തർ ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു

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    റാസ് ലഫാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അപകടം; പരിക്കേറ്റവരെ ഖത്തർ ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു
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    ദോഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഊ​ർ​ജ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സി​.ഇ​.ഒ​യു​മാ​യ സ​അ​ദ് ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ-​ക​അ​ബി, റാ​സ് ല​ഫാ​നി​ലെ ബ​ർ​സാ​ൻ ഗ്യാ​സ് പ്ലാ​ന്റ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ്, അ​ൽ വ​ക്ര ഹ​മ​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി, ഹ​സം മെ​ബൈ​രീ​ക് ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, അ​വ​രു​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ഖ​പ്രാ​പ്തി​ക്കാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ളും പി​ന്തു​ണ​യും അ​വ​ർ​ക്കു കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഈ ​അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ൽ-​ക​അ​ബി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഉ​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ 12 ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 13 പേ​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും 66 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഏതാനും പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നത്.

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    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar's Minister of State for Energy visits injured in Ras Laffan gas plant accident
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