റാസ് ലഫാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അപകടം; പരിക്കേറ്റവരെ ഖത്തർ ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു

റാസ് ലഫാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അപകടം; പരിക്കേറ്റവരെ ഖത്തർ ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ ഊർജകാര്യ സഹമന്ത്രിയും ഖത്തർ എനർജി പ്രസിഡന്റും സി.ഇ.ഒയുമായ സഅദ് ഷെരീദ അൽ-കഅബി, റാസ് ലഫാനിലെ ബർസാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ചു.
പരിക്കേറ്റവർ ഇപ്പോൾ ദോഹ ഹമദ്, അൽ വക്ര ഹമദ് ആശുപത്രി, ഹസം മെബൈരീക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. സന്ദർശനത്തിനിടെ, അവരുടെ വേഗത്തിലുള്ള സുഖപ്രാപ്തിക്കായി അദ്ദേഹം ആശംസകൾ നേർന്നു. കൂടാതെ, ഖത്തറിന്റെ ഊർജമേഖലയിലെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകളും പിന്തുണയും അവർക്കു കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
ഈ അപകടത്തിന് ഇരയായ എല്ലാവർക്കും ഖത്തർ എനർജിയുടെ സഹായം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി അൽ-കഅബി ഉറപ്പുനൽകി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 12 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ മരണപ്പെടുകയും 66 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതാനും പേർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ തുടരുന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register