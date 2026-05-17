    Qatar
    17 May 2026 10:34 AM IST
    17 May 2026 10:36 AM IST

    ജി.​​സി.​​സി ഗെ​​യിം​​സി​​ൽ ഖ​​ത്ത​​റി​​ന്റെ മെ​​ഡ​​ൽ വേ​​ട്ട

    30 സ്വ​ർ​ണവും 26 വെ​ള്ളിയും 26 വെ​ങ്ക​ലവുമായി ആകെ 82 മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യാണ് ഖ​ത്തർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്
    ദോ​​ഹ: ഗ​​ൾ​​ഫ് രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കു​​ന്ന ആ​​വേ​​ശ​​ക​​ര​​മാ​​യ നാ​​ലാ​​മ​​ത് ജി.​​സി.​​സി ഗെ​​യിം​​സി​​ന്റെ അ​​ത്‌​​ല​​റ്റി​​ക്‌​​സ് ട്രാ​​ക്കി​​ലും ഫീ​​ൽ​​ഡി​​ലും ആ​​തി​​ഥേ​​യ​​രാ​​യ ഖ​​ത്ത​​റി​​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ആ​ധി​പ​ത്യം. ഭാ​​വി കാ​​യി​​ക താ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ വാ​​ർ​​ത്തെ​​ടു​​ക്കാ​​നും ഗ​​ൾ​​ഫ് രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള ബ​​ന്ധം കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ദൃ​​ഢ​​മാ​​ക്കാ​​നും ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ട്ട് സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന ജി.​​സി.​​സി ഗെ​​യിം​​സി​​ലാ​​ണ് ഖ​​ത്ത​​റി​​ന്റെ മു​​ന്നേ​​റ്റം. അ​ഞ്ച് ദി​നം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ 82 മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.


    30 സ്വ​ർ​ണം, 26 വെ​ള്ളി, 26 വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം. 20 സ്വ​ർ​ണം അ​ട​ക്കം 51 മെ​ഡ​ലു​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ര​ണ്ടാ​മ​തും, 16 സ്വ​ർ​ണം അ​ട​ക്കം 41 മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​ർ നീ​ന്ത​ൽ ടീം ​ആ​കെ 26 മെ​ഡ​ലു​ക​ളോ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 13 സ്വ​ർ​ണ്ണ​വും 9 വെ​ള്ളി​യും 4 വെ​ങ്ക​ല​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് നീ​ന്ത​ൽ ടീ​മി​ന്റെ ​നേ​ട്ടം. നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഖ​ത്ത​ർ രണ്ട് സ്വ​ർ​ണ്ണ​വും 3 വെ​ള്ളി​യും 3 വെ​ങ്ക​ല​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 8 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. 13 സ്വ​ർ​ണം ഉ​ൽ​പ്പെ​ടെ 26 മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നീ​ന്ത​ൽ ടീം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഷൂ​ട്ടി​ങ്ങി​ൽ 3 സ്വ​ർ​ണം അ​ട​ക്കം 9 മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ നേ​ടി. പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​രു​ടെ 3*3 ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ളി​ലും ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങി​ലും ഖ​ത്ത​ർ ടീം ​സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ, പാ​ഡ​ൽ, ആ​ർ​ച്ച​റി, സ്നൂ​ക്ക​ർ, ക​രാ​ട്ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ത്ത​രി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ത​ന്നെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​കും. വ​ൺ ഗ​ൾ​ഫ്, വ​ൺ ഹാ​ർ​ട്ട് എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ മേ​​യ് 22 വ​​രെ ദോ​​ഹ​​യി​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന കാ​​യി​​ക മാ​​മാ​​ങ്ക​​ത്തി​​ൽ ആ​​റ് ജി.​​സി.​​സി രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നാ​​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 1400 കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഹാ​​ൻ​​ഡ്‌​​ബാ​​ൾ, ടേ​​ബി​​ൾ ടെ​​ന്നീ​​സ്, അ​​ത്‌​​ല​​റ്റി​​ക്‌​​സ്, സ്ക്വാ​​ഷ്, ഫെ​​ൻ​​സി​​ങ്, ബോ​​ക്സി​​ങ്, തൈ​​ക്വാ​​ൻ​​ഡോ, ക​​രാ​​ട്ടെ, നീ​​ന്ത​​ൽ, ബാ​​സ്‌​​ക്ക​​റ്റ്‌​​ബാ​​ൾ, ഷൂ​​ട്ടി​​ങ്, അ​​മ്പെ​​യ്ത്ത്, വോ​​ളി​​ബാ​​ൾ, കു​​തി​​ര​​സ​​വാ​​രി തു​​ട​​ങ്ങി 17 കാ​​യി​​ക ഇ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ദോ​​ഹ​​യി​​ലെ അ​​ത്യാ​​ധു​​നി​​ക സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള 10 കാ​​യി​​ക കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ച്ചി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​ർ​​ക്കാ​​യി വി​​പു​​ല​​മാ​​യ സൗക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് വി​​വി​​ധ സ്റ്റേ​​ഡി​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്.

    TAGS:medalqatar​GCC Games
