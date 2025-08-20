Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ദേ​ശ​വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കു​തി​പ്പ്

    വി​ദേ​ശ​വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കു​തി​പ്പ്
    ദോ​ഹ: വി​ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ കു​തി​പ്പു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 476 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ.

    നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ലാ​നി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ് ക​യ​റ്റു​മ​തി, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം 2024 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 476.28 ബി​ല്യ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 470.22 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. 1.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ. ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 319 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 77 ശ​ത​മാ​ന​വും ന​ട​ന്ന​ത് ഏ​ഷ്യ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 267 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 52 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി. ഏ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ട്രേ​ഡ് സ​ർ​പ്ല​സ് 214 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ. അ​തേ​സ​മ​യം, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​മ്മി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്.

    ആ​കെ ന​ട​ന്ന​ത് 60 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി 27.9 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ്. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി 32.9 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലും. ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​കെ ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ 25 ശ​ത​മാ​ന​വും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക നാ​ലാ​മ​തും.

    52 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ്യാ​പാ​രം. യു.​എ​സു​മാ​യി 22.3 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

