Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 2:59 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:59 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം

    • 950 ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു
    • രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 75,000 ട​ണ്ണി​ൽ എ​ത്തി
    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം
    ​ദോ​ഹ: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യി​ലും മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി -2025 ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും വ​ഴി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഭ​ക്ഷ്യോ​ത്പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും സു​സ്ഥി​ര കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, ഖ​ത്ത​റി​ലെ 950 ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 75,000 ട​ണ്ണി​ൽ എ​ത്തി.

    ആ​ധു​നി​ക കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി ​കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്ത് സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഗ്രീ​ൻ​ഹൗ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 8,420 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് ഫാ​മി​ങ് മേ​ഖ​ല​യി​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു, ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 207 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥ​ലം 265.2 ദു​നാം യൂ​നു​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് 813.2 ആ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2025ൽ ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഫാ​മു​ക​ൾ വ​ഴി 508 ട​ൺ മ​ത്സ്യം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ ഹാ​ച്ച​റി​ക​ൾ വ​ഴി 12 ല​ക്ഷം ഹ​മൂ​ർ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ, 14 ല​ക്ഷം ഷേ​രി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ, 10 ല​ക്ഷം ചെ​മ്മീ​ൻ ലാ​ർ​വ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭ​ക്ഷ്യ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ​പാ​ൽ (99 ശ​ത​മാ​നം), ​കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി (99), ​മു​ട്ട (27) തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 17 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും വി​പ​ണി​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ച്ച​ക്ക​റി, ഇ​റ​ച്ചി, മ​ത്സ്യം, പാ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ​പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ സു​സ്ഥി​ര​വും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​വു​മാ​യ ഒ​രു ഭ​ക്ഷ്യ​സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ മു​ന്നേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 2025 ൽ ​മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, കൂ​ടു​ത​ൽ മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

