Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 1:06 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന്
    ഖത്തർ ഫുട്ബാൾ ടീം

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ന് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​അ​സ്പ​യ​റി​ലെ പി​ച്ച് ന​മ്പ​ർ 7-ൽ ​ശ​ക്ത​രാ​യ ഇ​റ്റ​ലി​യെ​യാ​ണ് നേ​രി​ടു​ക. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ബൊ​ളീ​വി​യ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    സ്പാ​നി​ഷ് കോ​ച്ച് അ​ൽ​വാ​രോ മെ​ജി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ ടീം ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ന്ന് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    1991ൽ ​ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ൽ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ന്നാ​ബി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യെ​യും ഒ​മ്പ​തി​ന് ബൊ​ളീ​വി​യ​യെ​യും ഖ​ത്ത​ർ നേ​രി​ടും.

    TAGS:footballmatchQatar
    News Summary - Qatar's first match is today
