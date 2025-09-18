Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    18 Sept 2025 12:41 PM IST
    18 Sept 2025 12:41 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ‘ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ അ​ലി’ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ അ​മ്മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ അ​മീ​റി​നെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ൽ ഹു​സൈ​ന്‍ രാ​ജാ​വ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വു​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ അ​മീ​ർ വൈ​കീ​ട്ട് തി​രി​കെ​യെ​ത്തി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ അ​ലി പു​ര​സ്കാ​രം അ​മീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ അ​മീ​ർ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ഓ​ർ​ഡ​ർ ഓ​ഫ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ അ​ലി പു​ര​സ്കാ​രം അ​ബ്ദു​ല്ല രാ​ജാ​വ് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ബ​സ്മാ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ൽ ഹു​സൈ​ന്‍ രാ​ജാ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് ജോ​ർ​ഡ​ൻ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​നൊ​പ്പം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും മ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ത്. ദോ​ഹ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ​യു​മാ​യും അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള പു​തി​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച വി​ഷ​യം.

    News Summary - Qatar's Emir visits Jordan
