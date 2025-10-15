Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:25 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    qatar amir, gaza ceasefire
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ബ്രി​ട്ട​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​റു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ, രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​ൻ ഇ​ബ്ൻ അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സി​സി, തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ, പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ഹ്ബാ​സ് ഷെ​രീ​ഫ്, ബ്രി​ട്ട​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​ർ​മ​ർ, കാ​ന​ഡ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ണി, ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സ്, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സ​യീ​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ് യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് അ​മീ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.​

    കൂ​ടാ​തെ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Qatar emirGaza CeasefireQatar Newsgulfnewsmalayalam
