Madhyamam
    Qatar
    22 Oct 2025 8:54 AM IST
    ഖ​ത്ത​ർ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​രു​ന്നു -ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ഷ​ൻ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഖ​ത്ത​ർ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​രു​ന്നു -ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ
    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ഷ​നി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി. ​2024ൽ 2.4 ​ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച നി​ര​ക്കും, 2025ന്റെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച നി​ര​ക്കും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഹൈ​ഡ്രോ​കാ​ർ​ബ​ൺ ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 54ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക സെ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ടാം നി​യ​മ​സ​ഭാ ടേ​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​നം ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ​അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് മൂ​ന്നാ​മ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​തി​നാ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും എ​ട്ട് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ളെ​യും ഇ​ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. ​ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഊ​ർ​ജം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ടൂ​റി​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും രാ​ജ്യം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ട​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ​ധ​ന​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. 2024 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​രു​ത​ൽ ധ​ന​വും വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി ലി​ക്വി​ഡി​റ്റി​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2023 കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 3.7 ശ​ത​മാ​നം വാ​ർ​ഷി​ക വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​ധാ​ന ആ​ഗോ​ള റേ​റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ക്രെ​ഡി​റ്റ് റേ​റ്റി​ങ് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തെ​ല്ലാം സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​നം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്നാ​മ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.


    ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പാ​ത​യി​ൽ

    ദോ​ഹ: വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പാ​ത​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വേ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജോ​ൽ​പാ​ദ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റാ​സ് ല​ഫാ​നി​ലും മി​സ​ഈ​ദി​ലും സൗ​രോ​ർ​ജ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക്ലീ​ൻ എ​ന​ർ​ജി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തെ​യും ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ഷ​ൻ


    മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി​യാ​ണ് ഏ​തൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​മ്പ​ത്ത്. അ​തി​നാ​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​ന സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​മ്മു​ടെ കേ​ഡ​ർ​മാ​രെ ഭാ​വി​ക്കാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ, അ​വ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ​യും ക​ഴി​വി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യം വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബാ​ങ്ക് വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വി​പു​ല​മാ​യ ധ​ന​സ​ഹാ​യം, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും ആ​സ്തി​ക​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

    വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​ല​വു​ക​ളി​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ, ചി​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യ റോ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ റോ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കേ​സു​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നീ​തി വൈ​കു​ന്ന​ത് നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

