    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:23 AM IST

    ഖത്തറിന്റെ നയതന്ത്ര വിജയം; റഷ്യ -യുക്രൈൻ സംഘർഷത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞ കുട്ടികൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്

    children separated by conflict are reunited with their families
    സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​യി, യു​ദ്ധ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടു​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്ക്. റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്‌​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ലെ നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും മൂ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 107 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​രി​കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രേ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച റ​ഷ്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മ​രി​യ ലൊ​വ ബെ​ലോ​വ​യേ​യും യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദി​മി​ട്രോ ലു​ബി​നെ​റ്റ്‌​സി​നെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

