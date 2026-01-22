Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫലസ്തീനോടുള്ള...
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:16 PM IST

    ഫലസ്തീനോടുള്ള ഖത്തറിന്റെ പ്രതിബദ്ധത തുടരും -ഖത്തർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​തി​രെ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി
    ഫലസ്തീനോടുള്ള ഖത്തറിന്റെ പ്രതിബദ്ധത തുടരും -ഖത്തർ
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ നോ​ക്കി​യ​ല്ല ഖ​ത്ത​ർ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത, പ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റം, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം തു​ട​ങ്ങി സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ത്ത​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി​വാ​ര വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രും, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സേ​വ​നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ അ​വ​രു​ടെ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നോ ഒ​രു ക​ക്ഷി​യെ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേ​മി​ലെ യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി, ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു​വി​നും മ​റ്റ് യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ ഭൗ​തി​ക​മാ​യും ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ 20 ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ 'ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സ്' ക​രാ​റി​ൽ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഷ​റ​മു​ൽ​ശൈ​ഖ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ലി അ​ൽ ത​വാ​ദി​യെ നി​യ​മി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വ​ഹി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​തൊ​രു സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മു​മ്പും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, ഇ​പ്പോ​ഴും ര​ണ്ട് പ​ക്ഷ​വു​മാ​യും ഖ​ത്ത​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Qatar's commitment to Palestine will continue - Qatar
    Similar News
    Next Story
    X